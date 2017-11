C’est de loin la mise à jour la plus importante depuis le lancement de Firefox en 2004 - et il est meilleur à tous les niveaux. Un énorme travail à saluer.

Firefox Quantum serait déjà deux fois plus rapide que la version distribuée il y a 6 mois, vec une toute nouvelle technologie développée par le groupe de recherche de la fondation. Un travail énorme.

La première caractéristique saute aux yeux : la rapidité. La seconde est la nouvelle interface utilisateur, appelée Photon. Son but est de « moderniser et d’unifier tout ce qui se rattache à Firefox, tout en tirant parti du nouveau moteur, plus rapide ».

Pour créer Photon, l’équipe de recherche a étudié « la façon dont les utilisateurs naviguaient sur le Web, afin que Firefox ait la meilleure apparence sur n’importe quel support, et fonctionne correctement sur n’importe quel appareil ».

Au revoir Yahoo, Google deviendra le moteur de recherche par défaut aux Etats-Unis et au Canada. Avec plus de 60 moteurs de recherche préinstallés dans plus de 90 langues, Firefox propose un choix de moteur de recherche plus large qu’au sein de n’importe quel navigateur à notre connaissance.

Mozilla a également apporté de très nombreuses améliorations de performance au moteur du navigateur, et ont aussi porté un nouveau moteur CSS, Stylo Firefox a également été amélioré pour que l’onglet actif soit priorisé, utilisant plus efficacement les ressources système à disposition.

Plus de 700 auteurs ont apporté du code à Firefox depuis la version distribuée le 6.08. 80 contributeurs aux quatre coins du monde, presque sur chaque fuseau horaire, y ont participé.