Le TMZC est plus facile à gérer à distance que des clients légers, selon le constructeur. Les données se trouvent toujours centralisées à un emplacement sécurisé.

Les ordinateurs portables qui sont utilisés en dehors de l’entreprise sont exposés à un certain nombre de risques comme la perte de l’appareil ou la connexion à des réseaux Wi-Fi non sécurisés. En cas de vol, de perte ou de piratage, les données sensibles à caractère privé ou confidentiel de l’utilisateur et de l’entreprise ne peuvent plus être récupérées.

Le TMZC offre également les mêmes possibilités que les ordinateurs portables modernes, comme travailler avec une station d’accueil. D’ailleurs, le Toshiba Mobile Zero Client est un terminal mobile qui prend en charge les principales solutions VDI, dont Citrix et VMware. La gestion et la mise à jour à distance réduisent les coûts d’installation pour les gestionnaires de système. De plus, les investissements sont plus rapidement rentabilisés.

Authentification avec contrôle du démarrage

Un système d’authentification avec contrôle du démarrage (Boot Control) permet de désactiver à distance les terminaux perdus ou volés. Les collaborateurs enregistrent leurs données directement dans le cloud ou sur les serveurs de l’entreprise. Les logiciels dont ils ont besoin sont eux-mêmes exécutés depuis ces serveurs. Il est également possible de désactiver des ports USB au choix.

Le fonctionnement en image

BigCore est utilisé avec Linux et le client VDI.

À noter que le Toshiba Mobile Zero Client se conforme ainsi entièrement aux exigences légales du nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD).