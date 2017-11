Linutop, complète aujourd’hui sa gamme par une version plus compacte : le Linutop 6. Voici les détails.

Le Linutop 6 est un PC miniature. Compact, il embarque un processeur Intel ATOM quatre cœurs à 1.92 GHz sans ventilateur, il est particulièrement adapté pour un poste de travail sans maintenance, un kiosque d’accès à Internet ou pour de l’affichage dynamique.

La mémoire flash interne de 16 Go (qui remplace le disque dur) et l’absence de ventilateur le rendent totalement silencieux.

Le Linutop 6 est suffisamment petit pour se fixer au dos des écrans possédant une monture VESA le rendant encore plus discret.

Le système d’exploitation du Linutop 6 s’appuie sur la version LTS 16.04 d’Ubuntu et est fourni avec les logiciels pré-installés Linux : Firefox, Libre Office et VLC Media player et linutop Kiosk.