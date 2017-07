Après une première partie de programme publiée il y a deux semaines, la liste complète des 31 orateurs et des sujets qui attendent les visiteurs les 26 et 27 octobre prochains vient d’être dévoilée. On vous résume tout ça.

Parmi les 12 nouveaux speakers retenus, issus de tous pays et horizons, notons particulièrement la présence de Sophie Beaupuis, venue présenter “Le langage objet passé, présent, futur”, et Larry Garfield qui proposera “Software Management Lessons from the 1960s”. Autre speaker de renom, Jean-François Lépine, fidèle de nos événements, sera des nôtres pour “Jenkins industrialisé : intégration continue des outils d’intégration continue (et oui !)”.

De jeunes orateurs se lanceront également, accompagnés par les mentors de l’AFUP qui aident ces nouveaux venus, de la soumission du talk jusqu’au jour J : ainsi Kevin Nadin viendra présenter “La génération de dates en PHP”, grande première pour lui.

Trois ateliers permettront également aux visiteurs d’apprendre en petit groupe, sur leur propre machine, durant des formats plus longs de 3h : ainsi Alexandre Balmes proposera “Principes et patterns du DDD”, Matthieu Napoli présentera “Un framework basé sur des middlewares, ça donne quoi ?”, et après son succès au PHP Tour à Nantes, l’atelier “Des légos, des bonnes pratiques et du fun” sera de retour, cette fois animé par Antoine Lelaisant et Pierre Plazanet.

Les speakers seront invités à répondre à quelques questions lors de courtes interviews mises en ligne sur notre site : l’occasion pour eux d’expliquer leur point de vue, et d’en dire un peu plus sur leur talk. Ces précisions permettront peut-être aux visiteurs d’affiner leur choix et d’élaborer leur planning.

La billetterie est ouverte, et les places partent déjà très vite : les organisateurs encouragent les visiteurs à réserver rapidement et préviennent : « nos quatre derniers événements ayant annoncé sold-out. »

Rendez-vous les 26 et 27 octobre, au Marriott Rive Gauche de Paris, pour le Forum PHP 2017.

