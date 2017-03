Avec WebAssembly, Mozilla compte bien franchir un nouveau cap dans le développement de jeux et d’applications pour le web. L’outil, s’il parvient à se démocratiser, pourrait bien devenir une référence en matière de 3D, de compression et de gestion physique. La vidéo ci-dessous en est un parfait exemple.

C’est peut-être la future référence en matière de 3D et de compression sur le web : WebAssembly intègre Firefox 52 et doit permettre aux applications complexes, telles que les jeux, de fonctionner plus rapidement au sein d’un navigateur web.

Bonne nouvelle, il ne faudra pas réinventer la roue. Les développeurs pourront utiliser WebAssembly pour accélérer les applications web existantes.

L’annonce sur Mozilla.org