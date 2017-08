Via son blog officiel, Microsoft annonce la fin du stade bêta pour son sous-système Linux dans Windows 10.

La solution sera donc désormais entièrement prise en charge par le système d’exploitation Windows 10, dans le cadre du déploiement de la mise à niveau Fall Creators Update, prévue dans les mois à venir.

WSL (pour « Windows Subsystem for Linux ») était jusqu’ici disponible via le programme Windows Insider (de test de nouvelles fonctionnalités). Il permet de faire tourner des applications Linux directement sous Windows, de manière native sans devoir passer par une machine virtuelle.

Microsoft annonce également que le support sera assuré via Github, Reddit, Ask Ubuntu et même Twitter.

L’annonce officielle (en anglais)