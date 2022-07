Où trouver du matériel informatique reconditionné et recyclé

Cette liste d’acteurs du reconditionnement et du recyclage informatique vous permet de trouver un fournisseur de smartphones, tablettes et ordinateurs reconditionnés ou recyclés en ligne et en français. En France, en, Belgique et en Suisse.

Dernière mise à jour le 19 juillet 2022.

Table des matières

Reconditionnement Linux : le guide

Nous mentionnons si des ordinateurs sous Linux sont disponibles dans la boutique en question.

Reconditionné : le guide de Toolinux

L’informatique verte (Greentech) s’installe en France et dans d’autres pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Grand Duché de Luxembourg.

Nous vous proposons une série de revendeurs et entreprises spécialisés dans le domaine de l’informatique reconditionnée et du recyclage d’ordinateurs.

Cette liste est régulièrement mise à jour grâce à l’apport de contributeurs et de lecteurs.

E-Recycle

Le site E-Recycle e-Recycle est un site web spécialisé dans la reprise et le recyclage de produits high tech d’occasion auprès des particuliers et entreprises. L’entreprise se lance désormais dans les ordinateurs.

Tous les produits sont d’ailleurs visibles sur la place de marché

Backmarket, mais également Fnac, Darty, Cdiscount, Rueducommerce et LDLC. L’objectif est de "prôner le reconditionné pour limiter l’impact écologique lié à la production de nouveau matériel".

Association Défi

Depuis 2007, Défis favorise l’accès à l’informatique pour tous sur le pays de Lorient. L’association s’occupe de formation, mais aussi d’équipement informatique. Elle reconditionne des ordinateurs et les revend à bas

coût avec Linux Mint.

Ordinateurs sous Linux : Oui.

Ekimia

La société Ekimia, basée à Aubagne près de Marseille, développe et déploie des solutions d’informatique professionnelle.

D’une de stockage cloud sur mesure Numia aux ordinateurs portables sur mesure, les solutions sont toutes libres et open source. La petite structure distribue des ordinateurs préinstallés avec GNU/LInux depuis 2009. Les produits peuvent être envoyés en France, mais aussi dans le reste de l’Europe. Le système d’exploitation par défaut est Ubuntu.

Ordinateurs sous Linux : Oui.

AfBshop.fr

AfB France s’est lancé dans la commercialisation de matériel informatique recyclé en proposant des emplois durables à des personnes en situation de handicap (80% des effectifs).

"4 boutiques sont déjà présentes en France", nous précise Arnaud PAILLUSSON, responsable e-commerce de l’enseigne, qui mise désormais sur l’essor du commerce électronique. "Nous proposons d’ailleurs une gamme d’ordinateurs équipés d’Ubuntu Linux".

Ordinateurs sous Linux : oui.

Les Ateliers du Bocage

Les Ateliers du Bocage sont une entreprise du mouvement Emmaüs (insertion et adaptée). On y assure le recyclage d’équipements informatiques et numériques anciens, qui sont revendus ensuite après reconditionnement. 100% des équipements seront redistribués vers des programmes d’actions solidaires en France, notamment auprès des séniors et des enfants dyslexiques.

Iodé

Nous vous en parlions dans cet article : iodé est une marque de smartphone reconditionné "dégooglisé" par une équipe française, tournant sous Lineage OS. iodé s’appuie sur des composants open source, "gage de transparence et d’éthique" pour l’entreprise. Les smartphones sont reconditionnés en France. Les smartphones iodé disponibles sont de marque Samsung, Teracube, Sony et Xiaomi.

Ordinateurs sous Linux : non

Plus de PC

PlusdePC.COM est une boutique en ligne lancée par l’entreprise adaptée Olinn IT, qui emploie des personnes en situation de handicap de tous âges et tous horizons. L’entreprise assure le rachat, le réemploi et le recyclage de parcs informatiques et flottes de téléphones mobiles en France et en Europe. Chaque article reconditionné est garanti 6 mois minimum, avec des extensions de garantie possibles.

Adopteunphone.fr

Adopteunphone.fr veut aller plus loin dans la démarche environnementale en proposant, non pas du reconditionné à neuf, mais du revalorisé. "Revalorisé" signifie que les smartphones, tablettes et ordinateurs portables d’occasion qui sont vendus sur ce site ont été testés, réinitialisés, nettoyés et au besoin réparés avec des pièces détachées d’origine issues du recyclage.

Back Market

Surtout connu pour ses smartphones et tablettes reconditionnés, l’enseigne est aujourd’hui l’un des principaux acteurs du marché en France et en Europe. Il agit comme une place de marché (marketplace). Back Market. La plateforme met en relation des vendeurs agréés avec des particuliers ou des entreprises souhaitant acquérir du matériel reconditionné.

L’entreprise propose notamment une série d’ordinateurs reconditionnés compatibles Linux ici.

Ordinateurs sous Linux : oui.

rzilient

Dès maintenant, rzilient peut proposer une offre de location et de vente de produits reconditionnés en B2B, une petite nouveauté bienvenue sur le marché de la gestion de parcs iT. L’offre de service, agnostique au niveau de l’OS, se veut complètement intégrée : approvisionnement, financement, reprise du matériel et son recyclage, sans engagement de durée. Les offres concernent tout type de matériel et rzilient prévoit de faire évoluer son offre en proposant une gamme de services annexes.

"Alors que l’indice de réparabilité est entré en vigueur le 1er janvier 2021, la question du reconditionné est plus que jamais d’actualité. Les fabricants et distributeurs doivent en effet désormais faire apparaître sur leurs produits neufs une évaluation précise de leur capacité à être réparés. L’objectif est de renseigner les consommateurs sur l’obsolescence des appareils afin qu’ils se tournent vers des modèles plus durables. Pour les entreprises souhaitant réduire leur empreinte écologique, l’un des gestes les plus forts reste de s’équiper au rayon reconditionné. " (blog)

SMAAART

SMAAART est un service lancé en 2017 par SOFI Groupe (anciennement Fibrosud), entreprise située à St-Mathieu-de-Tréviers, en France. Sa spécialité : le reconditionnement de téléphones éco-recyclés.

Reepeat

Le site web Reepeat.fr agit comme un comparateur d’offres déconditionnées. Il référence toutes les offres reconditionnées en France et permet de comparer les produits vendus sur des sites en ligne (Backmarket, Fnac Occasions, Darty Occasions, Amazon

Reconditionné, Asgoodasnew, etc.), mais aussi de marques qui reconditionnent

elles-mêmes leur produit (Apple, JBL, Philips, etc.).

Kiatoo

Kiatoo est une boutique en ligne et une boutique physique située à Paris. On y vend du matériel informatique reconditionné, dont des ordinateurs sous Windows, mais aussi sous Linux.

Ordinateurs sous Linux : oui.

Ordi Solidaire

Depuis 2008, la SCOP Ordi Solidaire propose des ordinateurs d’occasion, reconditionnés, au choix sous Windows ou sous Linux (Debian et Ubuntu). Chaque ordinateur est issu de parcs informatiques professionnels. Il fait l’objet d’une traçabilité stricte.

Ordinateurs sous Linux : oui.

Laptop Services

Laptop Services vend des ordinateurs d’occasion qui ont fait l’objet d’une utilisation de plus de 3 mois. Ils sont nettoyés, contrôlés dans le centre de reconditionnement de Moissy Cramayel. Les colis et produits sont préparés par des équipes composées à 80% de travailleurs en situation de handicap.Les ordinateurs d’occasion sont traités par ATF Gaia (Groupe ATF), entreprise adaptée.

TradeDiscount

Le site web TradeDiscount entend conjuguer écologie avec informatique. Le site web propose une série d’ordinateurs recyclés sous Linux, avec la distribution Ubuntu.

Tout comme Laptop Services, l’enseigne fait partie du groupe ATF. Elle a été fondée en 2009. Elle entend "privilégier le matériel informatique reconditionné plutôt que le matériel neuf afin de diminuer l’empreinte écologique des PCen leur offrant une seconde vie".

Ordinateurs sous Linux : oui.

Destock-Info

Destock-Info est un acteur français du reconditionnement de matériel informatique depuis 2008. Le site propose une gamme complète de produits informatiques (ordinateurs, serveurs, moniteurs, imprimantes) ainsi que la reprise d’un parc informatique, notamment en entreprise.

PCPACK

PCPack propose des ordinateurs et du matériel informatique reconditionnement en France (unités centrales, écrans, tablettes, smartphones). Le site propose notamment des appareils de gamme professionnelle. Ils sont reconditionnés et testés par des techniciens en France.

Ordinateurs sous Linux : sur demande.

Ecodair

Ecodair est une association et entreprise adaptée et d’insertion, qui collecte, reconditionne et revend à tous publics le matériel informatique. Si le site grand public e-commerce propose, par défaut, le système Windows sur ses fiches produits, la suite LibreOffice est toujours préinstallée. Un menu déroulant permet sur certains articles de choisir l’OS. En pratique, un client peut toujours demander d’installer un système Linux (Ubuntu) sur n’importe quel modèle (ou en dual-boot).

Ordinateurs sous Linux : oui.

YesYes

Si le site Yes Yes est connu pour les smartphones, une autre activité est également disponible en attendant le reconditionnement d’ordinateurs, c’est la possibilité d’acheter une console PS4 recyclée ou reconditionnée. Les coffrets de vente sont composés exclusivement de carton certifié FSC, avec de la colle et de l’encre végétales.

BruRec (Belgique)

BruRec (Bruxelles Récupération) est un projet d’insertion socio-professionnelle de l’association TIC Harmony qui propose un service d’enlèvement du matériels informatiques pour les entreprises pour les revendre à un prix accessible à tous. L’association propose également des prêts d’ordinateurs gratuitement pour les écoles et associations bruxelloises

Ordinateurs sous Linux : sur demande.

Actif Azur

Créée par des cadres retraités d’IBM, Actif Azur se distingue par sa démarche environnementale et sociale, notamment concrétisée par l’agrément de l’Etat en tant qu’Entreprise d’Insertion par l’Activité Economique (EI). Historiquement spécialisés dans la collecte, la rénovation et la revente de micro-ordinateurs, l’entreprise implantée sur le site de Sophia Antipolis fournit également des prestations de services informatiques aux entreprises, collectivités et associations. On y trouve des ordinateurs de bureau, portables, des moniteurs et des accessoires.

Circular Brussels (Belgique)

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, Circular.brussels assure la collecte de matériel informatique pour les entreprises et les organismes publics, ainsi que la destruction de données. L’association propose également des ordinateurs reconditionnés en vente ou en location à Bruxelles, la capitale belge. Des ordinateurs équipés de logiciels sont proposés avec Windows 10 et certains logiciels libres, dont Firefox et LibreOffice/OpenOffice. Des options Linux sont envisageables.

Ordinateurs sous Linux : sur demande.

Why Computing (Suisse)

Why Computing est une entreprise créée par un éco-entrepreneur de longue date et ancien conseiller d’État vaudois Vert, François Marthaler. Sa philosophie : que les ordinateurs puissent durer le plus longtemps possible.

Les ordinateurs why ! sont fournis avec toute une série de logiciels libres déjà installés avec un système d’exploitation Linux Ubuntu.

Ordinateurs sous Linux : OUI.

Connexing

Connexing propose une offre de service économique et responsable à l’attention des entreprises, notamment avec la distribution de matériels éco-recyclés, la reprise et la réparation. La société est basée à Bruxelles (Belgique), mais opère au Luxembourg et en France. Des ordinateurs recyclés sont disponibles dans le catalogue.

Ordinateurs sous Linux : sur demande.

Amazon Reconditionné

Le site de vente Amazon France propose également, notamment via sa place de marché, du matériel informatique reconditionné pouvant être livré en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse.

Le choix est large. Ce sont principalement des vendeurs tiers qui proposent leur matériel directement via le site d’Amazon. On trouve ainsi du matériel informatique (ordinateurs reconditionnés), ainsi que des smartphones reconditionnés : des modèles Samsung reconditionnés, des iPhone ou encore des téléphones Xiaomi remis à neuf.

Reconditionner un ordinateur avec Linux

Ordi-Linux a compilé un impressionnant condensé d’informations sur le reconditionnement des ordinateurs avec Linux : réparation, distribution, installation, périphériques. Le site est accessible via cette page.

Autres vendeurs de matériel informatique reconditionné

Vous vendez du matériel informatique recyclé et notamment autour de Linux en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, au Canada ou dans d’autres pays francophones ? N’hésitez pas à nous écrire, nous mettrons à jour cet article. Merci aux nombreux lecteurs qui nous aident à améliorer cette liste.