Trois nouveaux portables sous Linux chez Tuxedo : Gemini 2e génération

Ce week-end, le constructeur allemand Tuxedo a annoncé une nouvelle génération d’ordinateurs portables Gemini sous Linux, avec trois tailles : 15,6, 16 et 17,3 pouces. À partir de 1410 €. Présentation.

Les Gemini de 2e génération combinent une architecture Intel Core i9-13900HX et, pour la partie graphisme, les GeForce RTX 4070, les nouveaux Gemini de Tuxedo ont été officialisés vendredi dernier.

Ce n’est pas un poids plume (2,4 à 2,9 kg) ou ou portable léger, mais il se veut une station de travail puissante, avec une hauteur du châssis de 2,6 à 2,8 cm.

Tous les écrans prennent en charge Advanced Optimus pour piloter automatiquement l’écran via la carte graphique NVIDIA afin d’obtenir de meilleures performances.

Pour connecter jusqu’à 3 écrans externes, la série Gemini dispose de 2x DisplayPort 1.4 (1x Mini DisplayPort, 1x via USB-C) ainsi que de HDMI 2.1. On trouve également un port Thunderbolt 4. Côté stockage, les trois portables TUXEDO Gemini Linux peuvent être équipés de jusqu’à 8 téraoctets de stockage SSD (2x M.2 PCIe 4.0 x4) et de jusqu’à 64 Go (2x 32 Go) de RAM DDR5 (max. 5600 MHz).

La batterie de 73 Wh vissée en interne fournit aux trois stations de travail de jeu Linux de l’énergie pour environ 6 heures de navigation sur le web et jusqu’à 9 heures en mode inactif.

Les configurations de base commencent avec un Intel Core i9-13900HX, une NVIDIA GeForce RTX 4050, 2 x 8 Go de RAM DDR5 5600 MHz, un SSD Samsung 980 de 250 Go et le système d’exploitation TUXEDO OS (basé sur Ubuntu Linux) préinstallé :

Gemini 15 (Full HD) : 1 410 EUR HT

Gemini 16 (WQHD) : 1 495 EUR HT

Gemini 17 (WQHD) : 1 510 EUR HT